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Posted 14 января 2020, 08:20

Published 14 января 2020, 08:20

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Более 325 килограммов конфет без декларации задержали в Ростовской области

14 января 2020, 08:20
На пропускном посту Гуково пресекли перемещение через границу 650 коробок кондитерских изделий, сообщило Южное таможенное управление.

Гражданин России на автомобиле UAZ Patriot пытался вывезти на Украину 450 коробок с наборами кондитерских изделий из конфет, вафель и печенья. Спустя несколько часов еще один россиянин на Volkswagen Polo пытался вывезти из Ростовской области 200 коробок конфет.

Общий вес сладостей превысил 325 килограммов. В обоих случаях водители не подавали декларацию на перевозимую продукцию, что является нарушением действующего законодательства.

Ранее на границе Ростовской области и Украины задержали «парфюмера».

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