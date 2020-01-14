Более 325 килограммов конфет без декларации задержали в Ростовской области

Posted 14 января 2020, 08:20
Published 14 января 2020, 08:20
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Гражданин России на автомобиле UAZ Patriot пытался вывезти на Украину 450 коробок с наборами кондитерских изделий из конфет, вафель и печенья. Спустя несколько часов еще один россиянин на Volkswagen Polo пытался вывезти из Ростовской области 200 коробок конфет.
Общий вес сладостей превысил 325 килограммов. В обоих случаях водители не подавали декларацию на перевозимую продукцию, что является нарушением действующего законодательства.