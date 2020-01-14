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Posted 14 января 2020, 10:51

Published 14 января 2020, 10:51

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Военная прокуратура еще раз оспорила продажу оборонного завода в Батайске

14 января 2020, 10:51
Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению ходатайство военного прокурора Южного военного округа РФ о признании сделки по продаже имущества обанкротившегося в Батайске «258 ремонтного завода средств заправки и транспортирования горючего» незаконным, говорится в документах на сайте «Электронное правосудие»

Рассмотрение заявления было назначено на 12 февраля 2020 года. Из документов следует, что прокуратура оспаривает торги, на которых были проданы нежилые помещения предприятия, земельный участок и другое имущество батайского предприятия за 35,9 миллиона рублей.

Напомним, что АО «258 ремонтный завод» было признано несостоятельным в 2016 году по иску ООО «ЮФК «Личное дело» из-за долга предприятия в 730 тысяч рублей. На предприятии было открыто конкурсное производство. Учредителем АО «258 ремонтный завод» является АО «Спецремонт», входящий в структуру Минобороны РФ.

Имущество предприятия было выставлено на торги. Единственным участником стало АО «Спутник», которое и было признано победителем. Предприятие выкупило имущество завода — административные и производственные помещения, а также земельный участок площадью около 10 гектаров — за 35,9 миллиона рублей. Однако, по мнению представителей прокуратуры Южного военного округа, стоимость имущества была сильно занижена. Так, земельный участок был оценен в 6,7 миллиона рублей, тогда как его кадастровая стоимость составляет 158,7 миллиона рублей.

Сделка была оспорена в суде. Однако, несмотря на то, что судебные тяжбы еще не завершены, конкурсный управляющий уже провел повторные торги на тех же условиях и вновь продал имущество «Спутнику» по той же цене.

По данным системы СПАРК, АО «Спутник» зарегистрировано в Ростовской области в 2016 году. В качестве его основного вида деятельности указана оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.

АО «258 Ремонтный завод» зарегистрировано в Батайске в 2009 году, основная деятельность предприятия — обеспечение военной безопасности. Предприятие принадлежит Минобороны России.

#Экономика#Новости
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