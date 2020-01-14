Военная прокуратура еще раз оспорила продажу оборонного завода в Батайске

Имущество предприятия было выставлено на торги. Единственным участником стало АО «Спутник», которое и было признано победителем. Предприятие выкупило имущество завода — административные и производственные помещения, а также земельный участок площадью около 10 гектаров — за 35,9 миллиона рублей. Однако, по мнению представителей прокуратуры Южного военного округа, стоимость имущества была сильно занижена. Так, земельный участок был оценен в 6,7 миллиона рублей, тогда как его кадастровая стоимость составляет 158,7 миллиона рублей.