На ремонт коммунальных сетей в Ростова нужно потратить 40 млрд руб

Аналитики из Ярославля подготовили проект развития коммунальной инфраструктуры города по заказу департамента ЖКХ Ростова. Так, специалисты отметили, что 74% в городе уже выработали свой нормативный срок, а половина труб теплоснабжения находится в эксплуатации более четверти века. За последние пять лет в городе заменены около 7% труб.