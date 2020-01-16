На ремонт коммунальных сетей в Ростова нужно потратить 40 млрд руб

Posted 16 января 2020, 19:09
Published 16 января 2020, 19:09
Modified 1 октября, 14:04
Updated 1 октября, 14:04
Аналитики из Ярославля подготовили проект развития коммунальной инфраструктуры города по заказу департамента ЖКХ Ростова. Так, специалисты отметили, что 74% в городе уже выработали свой нормативный срок, а половина труб теплоснабжения находится в эксплуатации более четверти века. За последние пять лет в городе заменены около 7% труб.
Из-за плохого состояния коммуникаций водоснабжения вода из реки Дон, проходящая по ним, загрязняется повторно. Из-за этого ухудшаются показатели мутности, содержания металлов и микробиологические показатели. Очистительные станции не справляются. У насосных станций есть резерв мощности порядка 30%.
Свой предельный срок работы пережили уже порядка 45% силовых трансформаторов в южной столице. Новых абонентов не возможно уже подключить к шести из трех десятков центров питания.
Газораспределительные станции в городе также изношены, поскольку отработали больше 20 лет. А работающая в западном районе ГРС-2 эксплуатируется незаконно, ее необходимо вынести за черту города. Она расположена в непосредственной близости от улицы Малиновского и проезжей части.