rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2020, 09:08

Published 16 января 2020, 09:08

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Ростовчане призвали «вытравить» попрошаек из города

16 января 2020, 09:08
Житель Ростова-на-Дону попросил помочь ему «вытравить» из города профессиональных попрошаек, он обратился к горожанам в социальной сети «ВКонтакте».

Местный житель попросил не давать деньги попрошайкам, так как у них высокие заработки. По его словам, большинство из них являются профессионалами, для которых сбор денег является работой.

«У них зарплата побольше вашей получается. Многие калеки — это актеры, они ногу поджимают, или маскируют руку, или накладывают грим», — уверен автор публикации.

По его словам, чтобы часами стоять на улице, нужно иметь хорошее здоровье. Ростовчанин считает, что у попрошаек одна беда — отсутствие совести.

«Нужно вытравить из Ростова это позорное явление — попрошайничество», — заявил местный житель.

Материалы по теме
Ростовская модель Лиман пожаловалась Жириновскому на партиюРостовские рыбаки пожаловались на мазут в рекеНа отсутствие общественного транспорта пожаловались жители Ростова
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика