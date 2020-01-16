Ростовчане призвали «вытравить» попрошаек из города

Posted 16 января 2020, 09:08
Published 16 января 2020, 09:08
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Местный житель попросил не давать деньги попрошайкам, так как у них высокие заработки. По его словам, большинство из них являются профессионалами, для которых сбор денег является работой.
«У них зарплата побольше вашей получается. Многие калеки — это актеры, они ногу поджимают, или маскируют руку, или накладывают грим», — уверен автор публикации.
По его словам, чтобы часами стоять на улице, нужно иметь хорошее здоровье. Ростовчанин считает, что у попрошаек одна беда — отсутствие совести.
«Нужно вытравить из Ростова это позорное явление — попрошайничество», — заявил местный житель.