Компактная аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA18V-083B Compact

Мы испытывали эту пилу на всех типах материалов, для разделки которых она предназначена — дереве, металле и листах гипсокартона. Можем сказать, что её эргономика выше всяческих похвал. В руке она лежит очень хорошо, работать с ней удобно. Несмотря на то, что по задумке конструкторов она является одноручным инструментом, при желании за корпус можно взяться и двумя. Кнопка «Пуск», а также другие элементы управления расположены как раз там, где они и должны быть, чтобы их можно было нажать большим и указательным пальцем, не изменяя положения всей пилы.