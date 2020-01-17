Компактная аккумуляторная сабельная пила Bosch GSA18V-083B Compact

Однако всем, кто до 1951 года профессионально занимался плотницким или столярным ремеслом, приходилось использовать ручной инструмент. После этой даты произошли качественные изменения — появились электрифицированные пилы с полотном, совершающим возвратно-поступательное движение, так называемые сабельные. Первым, кто их представил на рынке, была компания Milwaukee. Несмотря на прошедшие десятилетия, конструкция такого инструмента практически не претерпела изменений. Его эволюция шла по пути постепенного увеличения мощности и создания моделей с питанием от аккумуляторов. Компанией Bosch создана сабельная пила модель GSA18V-083B, обладающая повышенной производительностью при небольших размерах.
Достоинство сабельной пилы Bosch GSA18V-083B
Недостатки
Небольшой набор выполняемых функций.
Небольшая «однорукая» история
Если вам в руки попадутся ретро-фотографии возвратно-поступательных пил, то не только чёрно-белое исполнение и устаревший фасон одежды людей подскажет, что на них запечатлено ушедшее время. Весь электроинструмент на них двуручный, держат его как винтовку, только что не упираются прикладом в плечо. Даже появление аккумуляторных моделей, избавивших от тянущегося электрического шнура, не изменили этого стандарта — инструмент оставался слишком тяжелым для удержания одной рукой.
Только появление модели Milwaukee M12 Fuel Hackzall с питанием от 12-вольтового аккумулятора изменило положение дел, эту пилу уже можно было удержать одной рукой. Она и стала предшественником модельной линейки пил, питающихся от аккумуляторов 18 вольт. Компания Bosch последовала этому примеру. В ходе испытаний модели Compact 18V нам предстояло выяснить, насколько такое конструкторское решение оправдано при интенсивной работе и даст ли оно какой-либо выигрыш, уменьшив утомляемость работника по сравнению с инструментом 12 вольт.
Первые впечатления
На вид модель Бош Compact 18V мало чем отличается от аккумуляторного инструмента 12 вольт. Этим она и уникальна. По крайней мере, мы не видели ничего подобного среди 18-вольтового инструмента того же типа. Корпус привода расположен под углом к основной оси, что позволило конструкторам уменьшить общую длину пилы. Без аккумулятора она равна сорока, а с подсоединённой батареей сорока трём сантиметрам. На наш взгляд, это как раз то, что позволяет работать с ней в ограниченном пространстве, где обычный двуручный инструмент не поместится. И форм-фактор, рассчитанный на работу одной рукой, способствует такому применению.
По сравнению с другими моделями сабельных пил Compact 18V выглядит как некая золотая середина. Для сравнения: самая малая, можно сказать карманная, у Bosch имеет длину 28, а наиболее мощная — 48 сантиметров. Без аккумулятора она весит 2 килограмма, но даже с подключенной батареей пила заметно легче, чем другие сабельные пилы 18 вольт. По нашему мнению, у неё наилучшее соотношение веса к мощности. Увеличенное число колебаний полотна, малый вес, небольшие габариты и возможность управляться одной рукой — у модели Bosch GSA18V-083B немало шансов на то, чтобы стать очень популярной.
Производительность сабельной пилы во многом зависит от длины хода полотна — чем меньше движений, тем быстрее идёт работа. Если сравнивать модель Bosch Compact 18V с другим таким же инструментом 18 вольт по этому критерию, то можно заметить, что у неё ход короче — немногим больше 2 сантиметров. Однако увеличенная частота подачи — на 50 колебаний в минуту больше (всего 3050 SPM при работе без нагрузки), позволяет рассчитывать, что и здесь она не будет хуже своих конкурентов.
Пилим!
Мы испытывали эту пилу на всех типах материалов, для разделки которых она предназначена — дереве, металле и листах гипсокартона. Можем сказать, что её эргономика выше всяческих похвал. В руке она лежит очень хорошо, работать с ней удобно. Несмотря на то, что по задумке конструкторов она является одноручным инструментом, при желании за корпус можно взяться и двумя. Кнопка «Пуск», а также другие элементы управления расположены как раз там, где они и должны быть, чтобы их можно было нажать большим и указательным пальцем, не изменяя положения всей пилы.
Стоит понимать, что как бы ни был удобен инструмент, у него есть открытое лезвие. А это всегда опасно, так что стоит быть внимательным и осторожным при обращении с ним. Кроме того, пильное полотно довольно длинное и гибкое. Сделать им идеальный ровный срез может быть проблематично. А при грубом вскрытии гипсокартонных перегородок всегда надо опасаться неожиданных препятствий внутри — электропроводки, например.
Bosch умеет удивлять количеством разных фишек, делающих работу с инструментом этого бренда комфортной. Например, у этой модели очень просто меняется пильное полотно, которое к концу работы может быть очень горячим. Для этого надо лишь повернуть рычаг перед предохранительной скобой в передней части корпуса. Малый вес даёт возможность делать резы над головой, не особенно напрягаясь при этом. Работу в темноте облегчает встроенный светодиодный фонарь. Также нам нравится встроенный индикатор заряда на батарее. Не надо гадать, можно ли работать.
Вот чего нам точно не хватало, так это изменения скорости подачи полотна в зависимости от силы нажатия на кнопку «Пуск». Это не позволяет делать особо точные резы. Однако такая особенность не удержала нас от приобретения Bosch Compact 18V. Хотя вам её стоит учитывать.
Подведём итоги
К испытуемой пиле мы не относились как к хрустальной вазе. Бывало, что её просто закидывали в кузов пикапа в общую кучу инструмента. Хотя мы и не ставили перед собой задачи сломать её, так по жизни получалось. Она всё выдержала!
Наиболее тяжело работать в летнее время, ближе к полудню. Мощные аккумуляторные инструменты с литий-ионными батареями особенно чувствительны к перегреву. Ножовка Бош GSA18V-083B не доставляла нам неудобств и в этих условиях. Удачный баланс между мощностью, весом и габаритами вполне оправдывает невозможность плавно менять скорость подачи полотна. Мы рекомендуем эту сабельную пилу всем профессионалам.
Бош GSA18V-083B технические характеристики