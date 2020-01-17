rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Один бизнесмен займется уборкой почти всех кладбищ Ростова

17 января 2020, 10:55
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону предприниматель Сергей Чубенко выиграл конкурс на содержание и обслуживание кладбищ, сообщается на сайте госзакупок.

Предпринимателю предстоит в текущем году заняться уборкой нового кладбища в Мясниковском районе. Первоначально стоимость контракта составляла 17,4 миллиона рублей, но в борьбе за контракт ее понизили до 12,1 миллиона. Конкурентом победителя был Василий Бочкарев.

Подрядчик займется уборкой тротуаров, дорог, будет убирать снег и следить за деревьями. Контракт будет действовать до конца года.

Добавим, что Чубенко стал победителем конкурсов на уборку и других ростовских кладбищ, кроме Северного. Этого удалось добиться за счет снижения стоимости.

Ранее появилась информация, что на вывоз мусора из новочеркасских кладбищ потратят три миллиона рублей.

Материалы по теме
Хулиганы разбили 60 могил на еврейском кладбище в Словакии На уборку нового кладбища в Ростове в 2020 году потратят 17 млн рублейНа вывоз мусора из новочеркасских кладбищ потратят 3 млн рублей
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00