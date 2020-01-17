Один бизнесмен займется уборкой почти всех кладбищ Ростова

Предпринимателю предстоит в текущем году заняться уборкой нового кладбища в Мясниковском районе. Первоначально стоимость контракта составляла 17,4 миллиона рублей, но в борьбе за контракт ее понизили до 12,1 миллиона. Конкурентом победителя был Василий Бочкарев.
Подрядчик займется уборкой тротуаров, дорог, будет убирать снег и следить за деревьями. Контракт будет действовать до конца года.
Добавим, что Чубенко стал победителем конкурсов на уборку и других ростовских кладбищ, кроме Северного. Этого удалось добиться за счет снижения стоимости.
Ранее появилась информация, что на вывоз мусора из новочеркасских кладбищ потратят три миллиона рублей.