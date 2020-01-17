Стал известен возможный дизайн PlayStation 5

На выложенных инсайдером макетах видно, что новая консоль состоит из пары четырехугольников со скошенными сторонами. Между ними находится более тонкая деталь в форме квадрата. С помощью последней два четырехугольника пересекаются в центре в виде Х-образной конструкции.