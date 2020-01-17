Стал известен возможный дизайн PlayStation 5

Posted 17 января 2020, 15:56
Published 17 января 2020, 15:56
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
Его выложил на своей страничке в Twitter инсайдер под ником Alcoholikaust. Об этом информирует телеканал «360».
В своем посте блогер написал, что представленная им версия дизайна может быть не окончательной или даже фальшивой. Хотя, возможно, рендер может оказаться и окончательным.
На выложенных инсайдером макетах видно, что новая консоль состоит из пары четырехугольников со скошенными сторонами. Между ними находится более тонкая деталь в форме квадрата. С помощью последней два четырехугольника пересекаются в центре в виде Х-образной конструкции.
На нижней детали консоли расположены нужные для подключения интерфейсы. В средней части имеется перфорация для вентиляции приставки и пара разъемов USB для подключения и зарядки геймпадов.
Точные сроки появления на прилавках магазинов PlayStation 5 неизвестны. Однако ходят слухи, что консоль появится в продаже в конце текущего года.