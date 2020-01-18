К чему приведет Ростовскую область ограничение антибиотиков в производстве

Председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания Ростовской области Игорь Бураков считает главным плюсом возможных нововведений — повышение качества и безопасности таких ключевых для человека продуктов питания, как мясная и молочная продукция. «Когда лекарственные средства попадают к человеку через эти продукты, то это, как правило, негативно сказывается на его здоровье, ослабляет иммунитет. Поэтому стремление Россельхознадзора навести порядок в этой сфере — своевременная и позитивная в целом история. В конечном итоге в этом заинтересовано все население России, потому что мы как потребители не можем проводить анализы, выявлять наличие таких средств или их остатков. Если государство берет на себя эту роль, ужесточает правила, то это значит, что та легальная продукция, которую мы будем покупать, гарантированно станет более качественной, безопасной и полезной для здоровья человека», — пояснил Бураков.