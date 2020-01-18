К чему приведет Ростовскую область ограничение антибиотиков в производстве

В январе стало известно о предложении регламентирования обращения антибиотиков. Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, поможет ли это сделать мясные и молочные продукты безопаснее и как инициатива скажется на их цене.
Как сейчас антибиотики попадают в еду
Заместитель начальника отдела ветеринарного контроля и надзора Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Алексей Панкратов рассказал, что сейчас действуют технические регламенты безопасности пищевой продукции. В этих документах указано, содержание каких препаратов допустимо в минимальных дозах, а каких — вовсе запрещено. «Есть подробные и четкие документы», — добавил он. Как сказано в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), сырье не должно быть получено от животных, из которых не выведены лекарства.
На вопрос о том, выпускают ли новые антибиотики, которые пока не внесены в этот перечень, Панкратов ответил отрицательно. «Антибиотики, которые сейчас появляются в медицине, не имеют отношения к животным. Спектр антибиотиков для скота и птиц давно наработан, все основные наименования указаны в техническом регламенте», — следует из слов Панкратова. Он пояснил, что на основе одного действующего вещества могут выпускаться новые препараты, но это не мешает исследованиям.
Специалист сообщил, что антибиотики и гормональные препараты часто используют при росте животного. «Но главное — выдерживать период выведения препаратов из организма. Для каждого лекарства этот срок прописан в инструкции», — уточнил собеседник. Заместитель начальника отдела считает, что вопрос не в том, что антибиотики используют. «Просто одни производители, закупая молоко или мясо, проводят его исследование на наличие антибиотиков, а другие не проводят и сразу пускают в переработку. Зачастую это не делается, потому что такие исследования не дешевые», — пояснил спикер.
По словам Панкратова, ведомство не может исследовать весь перечень продукции в обращении, на это не выделяют средства. Отделение Россельхознадзора проверяет продукты, если поступают какие-то сигналы от людей или других организаций. Кроме этого, организация обращает особое внимание на предыдущие нарушения. «Это зависит от опыта прошлых лет, мы знаем наших производителей и понимаем, кто чем дышит. Если в прошлом году такие нарушения находили, то производитель находится на особом контроле, его продукцию более пристально контролируют. Тех, у кого отбирали пробы и ничего никогда не выявляли, не проверяем часто. Зачем? Кошмарить бизнес никто не собирается», — рассказал собеседник.
Панкратов сообщил, что недобросовестные производители привлекаются к ответственности, предусмотренной статьей Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 20 тысяч рублей, для юрлиц — от ста тысяч.
По данным Панкратова, за 2019 год на подконтрольной управлению территории было выявлено около 100 таких нарушений в мясной продукции, около 50 — в молочной. «Это достаточно распространенное нарушение. Из года в год это число остается примерно на одном и том же уровне», — добавил собеседник.
Как ранее сообщала RostovGazeta, антибиотики были обнаружены в пробах партии сосисок «Губернские» компании «Тавр». В продуктах нашли амфениколы «Левомицетин (хлорамфеникол)» и «Флорфеникол». Груз предназначался для экспорта в Абхазию, его объем составил почти 4,3 тонны.
Насколько опасны антибиотики
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии РостГМУ Любовь Хмара считает, что нужно твердо знать, какие дозы антибиотиков дают животным. «Есть дозы, которые дают для профилактики животным так грамотно, что не превышают норму. Но в грамотность этих людей я верю слабо, они антибактериальные средства не экономят. И эти средства через мясо попадают в организм людей», — рассказала она. Доцент кафедры фармакологии добавила, что препараты добавляют в корм цыплят на куриных и индюшиных фермах. «Всегда, поедая мясо птицы, мы съедаем какое-то количество антибактериальных средств», — заключила она.
Любовь Хмара отметила, что человек в этом случае получает антибиотики, частично измененные в организме животного. По ее словам, антибиотик, полученный таким образом, может привести к аллергии. Кроме этого, он накапливается в организме человека и может вызвать устойчивость бактерий в препаратам. «Когда мы получаем маленькие дозы антибактериальных средств через мясо, то у нормальных обитателей микрофлоры вырабатывается устойчивость. И эту устойчивость одни микроорганизмы передают другим», — пояснила кандидат медицинских наук.
По словам доктора медицинских наук, декана лечебно-профилактического факультета РостГМУ Андрея Сафроненко, формирование такой устойчивости опасно, когда человека будет лечить от заболевания, требующего использование данного класса препаратов. «По непрогнозируемой для пациента и врача причине терапия будет неэффективна. Причем это может работать таким образом, что все препараты данного класса будут неэффективными. Это называется перекрестная резистентность», — уточнил декан.
Он отметил, что это явление — бич XXI века. «Десятилетия неконтролируемых антибиотиков в принципе подвели наше общество к такой ситуации. Повлиял и этот дополнительный механизм, когда антибиотики поступают через продукты питания», — считает спикер. По словам Сафроненко, антибиотики поступают в большей степени через мясные продукты, а не молочные, потому что молочные подвергаются соответствующим термообработкам.
Что касается нынешних норм о лекарствах в молоке и мясе, то декан считает, что нельзя проверить все продукты на содержание антибиотиков. «Основная задача их профилактического назначения — довести животное до убоя. И поэтому вряд ли кто-то останавливается за определенное время, чтобы вывести лекарства из организма животного», — следует из его слов.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии РостГМУ Любовь Хмара отметила, что также вредно употреблять мясо со стероидами. «Во-первых, они нагружают сильно печень, после этого может появится недостаточность. Во-вторых, они изменяют иммунитет, влияют как иммунодепрессанты (угнетают иммунную систему — RostovGazeta). В-третьих, стероиды дают свои фармакологические эффекты. При этом нужно помнить, что если они изменяют обмен, а они это делают, то на это может быть разная реакция», — рассказала доцент кафедры фармакологии.
В целом, специалисты считают, что полезнее есть мясо без препаратов: антибиотиков и стероидов. «Вегетарианство опасно наступлением железодефицитной анемии. К большому сожалению вегетарианцев, невозможно с помощью растительных продуктов восполнить дефицит железа в организме. Поэтому употребление мяса — обязательно», — сообщил Андрей Сафроненко. Он добавил, что куриное мясо не восполняет этот дефицит, это делает говядина, печень, телятина.
Безопасность vs цена: что будет после поправок в закон
Как сообщают СМИ, Россельхознадзор направил в Минсельхоз России пакет поправок в закон «О ветеринарии», регламентирующих использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Организация предлагает запретить использовать антибиотики как профилактическое средство и стимулятор роста, регламентировать использование этих лекарств при производстве кормов. Кроме этого, планируется ввести нормы по рецептурной продаже антибиотиков.
Председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания Ростовской области Игорь Бураков считает главным плюсом возможных нововведений — повышение качества и безопасности таких ключевых для человека продуктов питания, как мясная и молочная продукция. «Когда лекарственные средства попадают к человеку через эти продукты, то это, как правило, негативно сказывается на его здоровье, ослабляет иммунитет. Поэтому стремление Россельхознадзора навести порядок в этой сфере — своевременная и позитивная в целом история. В конечном итоге в этом заинтересовано все население России, потому что мы как потребители не можем проводить анализы, выявлять наличие таких средств или их остатков. Если государство берет на себя эту роль, ужесточает правила, то это значит, что та легальная продукция, которую мы будем покупать, гарантированно станет более качественной, безопасной и полезной для здоровья человека», — пояснил Бураков.
Он считает, что плюсы инициативы существенно перевешивают минусы. «Очевидно, что введение таких правил и их применение приведет к некоторому росту издержек производителей и небольшому удорожанию продукции, но не обязательно повсеместному. Когда лекарственные средства используют как стимуляторы роста, то здесь причина одна — экономическая: это снижает издержки, позволяет получать более высокие результаты в животноводстве и птицеводстве. Соответственно, когда правила их будут запрещать, то мы можем увидеть некоторый рост себестоимости продукции и цен на нее. Но я не думаю, что он будет значительным», — сообщил собеседник.
По его словам, на самом деле многие производители и так тщательно следят за использованием препаратов. «Даже независимо от требований государственного ветеринарного и санитарного контроля стараются производить продукты, которые будут максимально безопасны и полезны. Внутренние корпоративные требования по ветеринарии и санитарии у производителей оказываются жестче установленных законодательством. Они работают над тем, чтобы лояльность покупателей была максимально высокой: такие производители ни на один день пришли на рынок, им важна репутация, доверие и любовь потребителей», — замечает спикер.
Председатель комитета по экономической политике отметил, что специфика Ростовской области только в том, что этот регион — крупный игрок на продовольственном рынке России. «Мы выпускаем в значительных объемах мясо и продукты его переработки. Того же сырого молока производим больше миллиона тонн в год — это довольно существенная цифра. И, конечно, законодательные нововведения коснутся наших производителей напрямую, но я не думаю, что из-за этого в регионе уменьшатся объемы производства или потребления», — полагает Бураков.
Собеседник заключил, что правила использования антибиотиков надо ужесточать постепенно. И поправки, о которых идет речь, будут приниматься небыстро.
«Насколько я знаю, есть сложности с необходимостью гармонизировать эти решения с членами Евразийского экономического союза. Нужно, чтобы Казахстан, Белоруссия и другие страны ЕврАзЭС поставляли нам продукты, которые удовлетворяют новым требованиям, потому что у нас общий рынок и фактически нет границ для их товаров. Но рано или поздно эту работу все равно надо было начинать», — заключил спикер.
Тренд на органику
Председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания Ростовской области Игорь Бураков напомнил, что в России уже начал действовать закон об органической продукции. Закон предусматривает добровольную сертификацию производителей, одним из требований которой является отказ от использования агрохимии и антибиотиков. «Объем такой продукции на глобальном рынке — пока небольшой. Цифра, к которой мы стремимся в ближайшие годы — процентов пять. Такие продукты дороже в два-три раза, потому что при их производстве не используется современная агрохимия, фармацевтические препараты, искусственные стимуляторы роста», — пояснил собеседник.
Бураков считает, что регламентация использования антибиотиков при производстве молока и мяса, как и закон об органической продукции, — продолжение глобального тренда роста спроса на здоровое питание и безопасное полезное продовольствие. «Это заход со стороны продуктовой индустрии к повышению продолжительности жизни, к улучшению самочувствия людей, заботе об их здоровье», — считает собеседник.
Председатель комитета по экономической политике отметил, что бедные страны не могут себе позволить вводить такие ограничения, потому что они в первую очередь борются с голодом. «Для них важно, чтобы люди получили калории, а о здоровье они думают во вторую очередь. В свою очередь, развитые страны, с более благополучным уровнем ВВП на душу населения, начинают в этой сфере проводить политику более жесткого регулирования, ужесточать правила в целях заботы о здоровье человека», — добавил Бураков.
Он считает, что России надо быстрее двигаться в этом направлении. «Наша страна, на самом деле, одна из первых стран на постсоветском пространстве приняла доктрину продовольственной безопасности, где сформулированы две главные цели: первая — полное обеспечение страны ключевыми продуктами собственного производства, вторая — повышение качества продуктов питания, их безопасности и полезности для здоровья человека. Каждый год мониторится реализация этой доктрины, готовится специальный доклад для президента страны. И если мы посмотрим на достижения в этой сфере за последние годы, то увидим, что Россия последовательно и уверенно движется к достаточному уровню обеспеченности продовольствием отечественного производства, и одновременно растёт качество российских продуктов питания. Это достигается в том числе через ужесточение требований к продуктам питания», — заключил собеседник.