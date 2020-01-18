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Posted 18 января 2020, 07:37

Published 18 января 2020, 07:37

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Облачная и прохладная погода ждет ростовчан в субботу

18 января 2020, 07:37
В Ростове-на-Дону в субботу будет сохраняться прохладная и облачная погода, сообщает Гидрометцентр.

Днем температура воздуха не поднимется выше 3 градусов, скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ночью может похолодать до минус 1 градуса.

В воскресенье максимальная температура составит 1 градус выше нуля, а ночью снова прогнозируются заморозки. Осадков на выходных не ожидается.

С понедельника по среду в городе будет облачно, после чего начнется снег с дождем. Осадки продолжатся и в пятницу.

Скорость ветра на неделе может достигнуть 8 метров в секунду.

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