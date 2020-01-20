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Posted 20 января 2020, 16:38

Published 20 января 2020, 16:38

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

В России новый коронавирус будут «ловить» экспресс-тестом

20 января 2020, 16:38
В России появится экспресс-тест для обнаружения нового коронавируса, распространяющегося в Азии. В настоящее время пассажиров из Китая проверяют тепловизорами, однако они неэффективны для инкубационного периода болезни.

Телеканал “360” пишет, что за месяц в Центре стратегического планирования Минздрава разработают экспресс-тест для выявления нового коронавируса 2019-nCoV из Китая. По словам заместителя директора центра Герман Шипулин, на диагностику будет уходить не более двадцати минут, что позволит проводить ее прямо в аэропортах. Вместе с тем в центре занимаются разработкой лабораторной методикой, предназначенной для подтверждения диагноза у уже заболевших граждан.

Отмечается, что со слов Шипулина, реагенты позволят обследовать тех, кто контактировал с больным.

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