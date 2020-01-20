В России новый коронавирус будут «ловить» экспресс-тестом

Телеканал “360” пишет, что за месяц в Центре стратегического планирования Минздрава разработают экспресс-тест для выявления нового коронавируса 2019-nCoV из Китая. По словам заместителя директора центра Герман Шипулин, на диагностику будет уходить не более двадцати минут, что позволит проводить ее прямо в аэропортах. Вместе с тем в центре занимаются разработкой лабораторной методикой, предназначенной для подтверждения диагноза у уже заболевших граждан.