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Posted 21 января 2020, 17:34

Published 21 января 2020, 17:34

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

Легкоатлетический комплекс в Ростове помешала построить заправка

21 января 2020, 17:34
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Эксклюзив
Строительству легкоатлетического комплекса в Ростове мешает санитарная зона заправки, сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян на совещании во вторник.

Президент Федерации легкой атлетики Ростовской области Игорь Солянкин задал вопрос о строительстве легкоатлетического манежа. По его словам, соревнования в этом виде спорта активно проводят зимой, поэтому спортсменам нужна крытая площадка для тренировок.

Аракелян отметил, что в Ростовской области давно назрела необходимость в легкоатлетическом манеже, все спортсмены уже не помещаются в существующем комплексе ДГТУ.

«До первого ноября этого года планируется закончить проектирование легкоатлетического манежа. Вернее это будет легкоатлетический комплекс: в состав проекта будет входить само легкоатлетическое ядро и большое количество спортивных залов, в том числе игровых», — сообщил министр. Он отметил, что сейчас идет проектирование комплекса.

«Мы чуть-чуть столкнулись с определенной проблемой. Вы знаете, что с середины прошлого года увеличили санитарную зону от заправочных станций. И у нас комплекс попал в эту санитарную зону. Мы сейчас совместно с Минстроем снимаем эти ограничения, сокращаем санитарную зону», — сообщил Аракелян. Он пояснил, что после выхода проекта в ноябре обратится к губернатору для выделения средств на строительство комплекса.

«Я на место выезжал, я это видел. Мне показали проблемку, которая возникла. Легкая атлетика всегда была донским видом спорта, мы это знаем, поэтому намерены эту задачу решать», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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#Спорт#Эксклюзив#Новости
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