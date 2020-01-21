Легкоатлетический комплекс в Ростове помешала построить заправка

«Мы чуть-чуть столкнулись с определенной проблемой. Вы знаете, что с середины прошлого года увеличили санитарную зону от заправочных станций. И у нас комплекс попал в эту санитарную зону. Мы сейчас совместно с Минстроем снимаем эти ограничения, сокращаем санитарную зону», — сообщил Аракелян. Он пояснил, что после выхода проекта в ноябре обратится к губернатору для выделения средств на строительство комплекса.