Легкоатлетический комплекс в Ростове помешала построить заправка

Posted 21 января 2020, 17:34
Published 21 января 2020, 17:34
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
Президент Федерации легкой атлетики Ростовской области Игорь Солянкин задал вопрос о строительстве легкоатлетического манежа. По его словам, соревнования в этом виде спорта активно проводят зимой, поэтому спортсменам нужна крытая площадка для тренировок.
Аракелян отметил, что в Ростовской области давно назрела необходимость в легкоатлетическом манеже, все спортсмены уже не помещаются в существующем комплексе ДГТУ.
«До первого ноября этого года планируется закончить проектирование легкоатлетического манежа. Вернее это будет легкоатлетический комплекс: в состав проекта будет входить само легкоатлетическое ядро и большое количество спортивных залов, в том числе игровых», — сообщил министр. Он отметил, что сейчас идет проектирование комплекса.
«Мы чуть-чуть столкнулись с определенной проблемой. Вы знаете, что с середины прошлого года увеличили санитарную зону от заправочных станций. И у нас комплекс попал в эту санитарную зону. Мы сейчас совместно с Минстроем снимаем эти ограничения, сокращаем санитарную зону», — сообщил Аракелян. Он пояснил, что после выхода проекта в ноябре обратится к губернатору для выделения средств на строительство комплекса.
«Я на место выезжал, я это видел. Мне показали проблемку, которая возникла. Легкая атлетика всегда была донским видом спорта, мы это знаем, поэтому намерены эту задачу решать», — сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.