На загадивших сквер на Красноармейской студентов пожаловались жители Ростова

Posted 21 января 2020, 06:59
Published 21 января 2020, 06:59
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
«Все кусты завалены пластиком и бумагой от еды, сигаретными бычками. Плитка была заплевана после занятий и во время перемен. Мы, жители этого района, возмущены порядками этого учебного заведения, где буквально за дверьми происходит такое свинство», — написали местные жители, подписавшиеся как «группа анонимов».
Пользователи предложили ввести штрафы не менее 100 долларов за брошенные окурки. «Достаточно один раз штрафануть, когда не заметит полицейского например, а полицейский заметит факт брошенного бычка/бумажки, и этого достаточно. Из-за огромного штрафа каждый станет бояться неожиданного полицейского из-за угла, и, прежде чем бросить просто, так он хотя бы подумает», — написал один из комментаторов.