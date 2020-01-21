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Posted 21 января 2020, 06:59

Published 21 января 2020, 06:59

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

На загадивших сквер на Красноармейской студентов пожаловались жители Ростова

21 января 2020, 06:59
Жители Ростова-на-Дону пожаловались на студентов, бросающих мусор и окурки в сквере имени 1-го Пионерского слета на Красноармейской, сообщается в городском паблике.

«Все кусты завалены пластиком и бумагой от еды, сигаретными бычками. Плитка была заплевана после занятий и во время перемен. Мы, жители этого района, возмущены порядками этого учебного заведения, где буквально за дверьми происходит такое свинство», — написали местные жители, подписавшиеся как «группа анонимов».

Пользователи предложили ввести штрафы не менее 100 долларов за брошенные окурки. «Достаточно один раз штрафануть, когда не заметит полицейского например, а полицейский заметит факт брошенного бычка/бумажки, и этого достаточно. Из-за огромного штрафа каждый станет бояться неожиданного полицейского из-за угла, и, прежде чем бросить просто, так он хотя бы подумает», — написал один из комментаторов.

Ранее неизвестные в Ростове разворовали тротуарную плитку.

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#Общество#Новости
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