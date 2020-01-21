На загадивших сквер на Красноармейской студентов пожаловались жители Ростова

Пользователи предложили ввести штрафы не менее 100 долларов за брошенные окурки. «Достаточно один раз штрафануть, когда не заметит полицейского например, а полицейский заметит факт брошенного бычка/бумажки, и этого достаточно. Из-за огромного штрафа каждый станет бояться неожиданного полицейского из-за угла, и, прежде чем бросить просто, так он хотя бы подумает», — написал один из комментаторов.