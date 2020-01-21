Запретить цирки с животными предложили депутаты в Ростовской области

Автор инициативы заявил, что цирки с животными являются пережитком прошлого и противоречат принципам гуманности. По его информации, представители цирков используют жестокие методы дрессировки, а животные не могут находиться в комфортной среде обитания из-за гастролей.
«Все трюки, которые заставляют выполнять животных на сцене, для них противоестественны. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что обращение было направлено главе региона Василию Голубеву.
Напомним, с начала года в России ввели запрет на деятельность контактных зоопарков.