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Запретить цирки с животными предложили депутаты в Ростовской области

21 января 2020, 06:30
Фото: torange.biz
В Ростовской области парламентарии выступили с инициативой ввести запрет на использование животных в цирках, сообщили в одной из политических партий.

Автор инициативы заявил, что цирки с животными являются пережитком прошлого и противоречат принципам гуманности. По его информации, представители цирков используют жестокие методы дрессировки, а животные не могут находиться в комфортной среде обитания из-за гастролей.

«Все трюки, которые заставляют выполнять животных на сцене, для них противоестественны. Дрессировка предполагает использование крюков, кнутов, палок, электрошокеров», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обращение было направлено главе региона Василию Голубеву.

Напомним, с начала года в России ввели запрет на деятельность контактных зоопарков.

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