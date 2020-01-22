КПРФ Таганрога отказался комментировать исключение депутата из партии

Потягова работает в двух комитетах: по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям и в комитете по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. Кроме того, с 2009 года она является председателем Таганрогской городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.