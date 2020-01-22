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Posted 22 января 2020, 10:38

Published 22 января 2020, 10:38

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

КПРФ Таганрога отказался комментировать исключение депутата из партии

22 января 2020, 10:38
Сюжет
Эксклюзив
Таганрогский горком КПРФ отказался комментировать исключение из партии депутата Законодательного собрания Ростовской области Ирины Потяговой, сообщает RostovGazeta.

В СМИ появилась информация о том, что депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Потягова исключена из партии КПРФ. Однако в чем причина ее выхода из КПРФ — не сообщается.

«Это внутрипартийные дела, мы не комментируем ничего. Будьте здоровы», — сказал первый секретарь организации Виктор Булгаков.

В Ростовском отделении КРПФ вовсе не знают, кто такая Потягова и за что ее могли исключить.

«Кто это такая? Нет, не знаю, почему ее исключили», — сказал сотрудник приемной обкома.

Исключение из партии КПРФ не отразится на работе депутата Потяговой в Заксобрании. Она прошла в ЗС региона в сентябре 2018 года не по партийным спискам, избиралась по одномандатному округу № 21 в Таганроге.

Потягова работает в двух комитетах: по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям и в комитете по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. Кроме того, с 2009 года она является председателем Таганрогской городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.

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#Политика#Эксклюзив#Новости
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