КПРФ Таганрога отказался комментировать исключение депутата из партии

Posted 22 января 2020, 10:38
Published 22 января 2020, 10:38
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
В СМИ появилась информация о том, что депутат Законодательного собрания Ростовской области Ирина Потягова исключена из партии КПРФ. Однако в чем причина ее выхода из КПРФ — не сообщается.
«Это внутрипартийные дела, мы не комментируем ничего. Будьте здоровы», — сказал первый секретарь организации Виктор Булгаков.
В Ростовском отделении КРПФ вовсе не знают, кто такая Потягова и за что ее могли исключить.
«Кто это такая? Нет, не знаю, почему ее исключили», — сказал сотрудник приемной обкома.
Исключение из партии КПРФ не отразится на работе депутата Потяговой в Заксобрании. Она прошла в ЗС региона в сентябре 2018 года не по партийным спискам, избиралась по одномандатному округу № 21 в Таганроге.
Потягова работает в двух комитетах: по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям и в комитете по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. Кроме того, с 2009 года она является председателем Таганрогской городской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.