Губернатор Голубев заявил, что «Ростов-Арена» не окупится на футбольных матчах

Posted 23 января 2020, 09:42
Published 23 января 2020, 09:42
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
Губернатор заявил, что годовое содержание объекта составляет около 300 миллионов рублей. Уже были подписаны соответствующие документы с Минспортом региона, около 240 миллионов пойдут из федерального бюджета.
Еще 13 миллионов добавит область, а остальное деньги стадион должен заработать сам. «Мне кажется, что все это можно реализовать. Мы должны ускоряться по поводу реализации бизнес-плана, стадион не должен зарабатывать на футбольных матчах. На играх он никогда не окупится», — пояснил Голубев.
Он добавил, что различными мероприятиями можно повысить привлекательность объекта. По словам главы региона, в городе будет создан спортивный кластер.