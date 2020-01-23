rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января 2020, 09:42

Published 23 января 2020, 09:42

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

Губернатор Голубев заявил, что «Ростов-Арена» не окупится на футбольных матчах

23 января 2020, 09:42
Сюжет
Эксклюзив
Глава Ростовской области Василий Голубев рассказал о передаче стадиона «Ростов-Арена» в собственность региона, об этом он сообщил на пресс-конференции.

Губернатор заявил, что годовое содержание объекта составляет около 300 миллионов рублей. Уже были подписаны соответствующие документы с Минспортом региона, около 240 миллионов пойдут из федерального бюджета.

Еще 13 миллионов добавит область, а остальное деньги стадион должен заработать сам. «Мне кажется, что все это можно реализовать. Мы должны ускоряться по поводу реализации бизнес-плана, стадион не должен зарабатывать на футбольных матчах. На играх он никогда не окупится», — пояснил Голубев.

Он добавил, что различными мероприятиями можно повысить привлекательность объекта. По словам главы региона, в городе будет создан спортивный кластер.

Материалы по теме
Контракт с ФК «Ростов» продлили три футболистаКипрский клуб арендовал игрока ФК «Ростова» СигурдарсонаЕще один футболист продлил контракт с ФК «Ростов»
#Экономика#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика