Губернатор Голубев заявил, что «Ростов-Арена» не окупится на футбольных матчах

Еще 13 миллионов добавит область, а остальное деньги стадион должен заработать сам. «Мне кажется, что все это можно реализовать. Мы должны ускоряться по поводу реализации бизнес-плана, стадион не должен зарабатывать на футбольных матчах. На играх он никогда не окупится», — пояснил Голубев.