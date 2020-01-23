На выставленном на торги заводе «Цимлянские вина» продолжается производство

Арбитражный суд Ростовской области признал ОАО «Цимлянские вина» банкротом в июне 2019 года, на заводе открыли конкурсное производство. В настоящее время крупнейшим кредитором компании является ООО «Паритет», выкупившее права требования к компании у Сбербанка и ВТБ на 375 миллионов и 161 миллион рублей соответственно.