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Posted 23 января 2020, 11:09

Published 23 января 2020, 11:09

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

На выставленном на торги заводе «Цимлянские вина» продолжается производство

23 января 2020, 11:09
Производство продукции на предприятии «Цимлянские вина» в Ростовской области не было остановлено, сообщил в ходе большой пресс-конференции губернатор Василий Голубев.

Напомним, что ранее стало известно о том, что производственный комплекс ОАО «Цимлянские вина» был выставлен на торги за 361,8 миллиона рублей. Глава региона сообщил, что торги не означают остановку производства, завод продолжает работать.

«Я общался с нынешним собственником предприятия, он намерен сохранить производство. Минсельхозом Ростовской области работа в этом направлении также будет продолжена», — пояснил Василий Голубев.

Арбитражный суд Ростовской области признал ОАО «Цимлянские вина» банкротом в июне 2019 года, на заводе открыли конкурсное производство. В настоящее время крупнейшим кредитором компании является ООО «Паритет», выкупившее права требования к компании у Сбербанка и ВТБ на 375 миллионов и 161 миллион рублей соответственно.

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