На выставленном на торги заводе «Цимлянские вина» продолжается производство

Posted 23 января 2020, 11:09
Published 23 января 2020, 11:09
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
Напомним, что ранее стало известно о том, что производственный комплекс ОАО «Цимлянские вина» был выставлен на торги за 361,8 миллиона рублей. Глава региона сообщил, что торги не означают остановку производства, завод продолжает работать.
«Я общался с нынешним собственником предприятия, он намерен сохранить производство. Минсельхозом Ростовской области работа в этом направлении также будет продолжена», — пояснил Василий Голубев.
Арбитражный суд Ростовской области признал ОАО «Цимлянские вина» банкротом в июне 2019 года, на заводе открыли конкурсное производство. В настоящее время крупнейшим кредитором компании является ООО «Паритет», выкупившее права требования к компании у Сбербанка и ВТБ на 375 миллионов и 161 миллион рублей соответственно.