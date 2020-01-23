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Posted 23 января 2020, 07:49

Published 23 января 2020, 07:49

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

Об ухудшении погодных условий предупредили водителей Ростовской области

23 января 2020, 07:49
Из-за ухудшения погодных условий в Ростовской области осложнилась ситуация на дорогах, сообщило региональное управление ГИБДД.

В области идет мокрый снег с дождем, ситуация ухудшается сильным ветром, в связи с чем водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения.

Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров. Пешеходам напоминают о том, что на скользкой дороге автомобиль не может резко остановиться и просят соблюдать осторожность. Кроме того, жителей области просят напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности детям.

Неблагоприятная погода продержится в регионе до конца суток.

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