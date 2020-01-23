Об ухудшении погодных условий предупредили водителей Ростовской области

Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами и избегать резких маневров. Пешеходам напоминают о том, что на скользкой дороге автомобиль не может резко остановиться и просят соблюдать осторожность. Кроме того, жителей области просят напомнить о необходимости соблюдения правил безопасности детям.