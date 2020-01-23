В элитном московском детсаде воспитатель издевался над детьми

Posted 23 января 2020, 17:58
Published 23 января 2020, 17:58
Modified 17 сентября 2022, 16:43
Updated 17 сентября 2022, 16:43
Мама одного из воспитанников заставила администрацию детсада показать записи с камер наблюдения, пишет “360”. На них видно как воспитательница силком затаскивает детей в темный туалет, несмотря на активные сопротивления и крики ребят. Позже выяснилось, что профильного образования у воспитательницы нет.
После инцидента воспитанник Артем рассказывал, что ему было очень страшно в этот момент. По словам матери, ребенок стал часто просыпаться ночью, плакать, начал писаться и у него появились проблемы с речью.
Отмечается, что детский сад берет за свои услуги 100 тысяч рублей в месяц. Администрация отрицает обвинения, заявляя, что мама мальчика оказывает на учреждение давление. Отстранять педагога от работы там не планируют, хотят только оштрафовать.
Однако после разговора с руководством детсада ситуация повторилась. Та же сотрудница снова отправила детей в туалет с выключенным светом, но уже с применением рукоприкладства по отношению к Артему. Мама мальчика рассказала, что подала заявление о возбуждении уголовного дела, после которого началась проверка этого учреждения. Вскоре стало известно, что у элитного детского сада нет лицензии на свою деятельность. Сейчас родители массово переводят своих детей.