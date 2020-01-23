В элитном московском детсаде воспитатель издевался над детьми

Однако после разговора с руководством детсада ситуация повторилась. Та же сотрудница снова отправила детей в туалет с выключенным светом, но уже с применением рукоприкладства по отношению к Артему. Мама мальчика рассказала, что подала заявление о возбуждении уголовного дела, после которого началась проверка этого учреждения. Вскоре стало известно, что у элитного детского сада нет лицензии на свою деятельность. Сейчас родители массово переводят своих детей.