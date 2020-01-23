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Posted 23 января 2020, 10:30

Published 23 января 2020, 10:30

Modified 17 сентября 2022, 16:43

Updated 17 сентября 2022, 16:43

ВСК подтвердила соответствие международным стандартам качества

23 января 2020, 10:30
Страховой Дом ВСК подтвердил соответствие международным стандартам ИСО.

Компания успешно прошла плановый инспекционный контроль в рамках системы менеджмента качества (СМК).

Орган по сертификации «ИСО КОНСАЛТИНГ» подтвердил действие Сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) применительно к страхованию и перестрахованию, который будет действовать до 23 января 2021 года.

В ходе процесса ресертификации эксперты «ИСО КОНСАЛТИНГ» рассмотрели бизнес-процессы и стандарты отчетности ВСК, проанализировали нормативную документацию организации, а также обсудили с топ-менеджерами, руководителями и сотрудниками структурных подразделений систему качества, принятую в ежедневной работе компании. Инспекционный контроль СМК компании проводится ежегодно с целью проверки ее соответствия требованиям ГОСТ.

Соответствие международным стандартам ИСО — это подтверждение высокого качества работы ВСК на всех этапах своей деятельности. Соблюдение требований ГОСТ P ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) является гарантией надежности и качества продуктов и услуг ВСК.

#Экономика#Новости
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