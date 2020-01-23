ВСК подтвердила соответствие международным стандартам качества

В ходе процесса ресертификации эксперты «ИСО КОНСАЛТИНГ» рассмотрели бизнес-процессы и стандарты отчетности ВСК, проанализировали нормативную документацию организации, а также обсудили с топ-менеджерами, руководителями и сотрудниками структурных подразделений систему качества, принятую в ежедневной работе компании. Инспекционный контроль СМК компании проводится ежегодно с целью проверки ее соответствия требованиям ГОСТ.