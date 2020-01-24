Молодой единоросс будет курировать политический блок в аппарате правительства РФ

Ему 33 года и сейчас он занимает должность заместителя руководителя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству. Депутатом муниципалитета Ярославля Грибов стал в 22 года, а за год до этого он стал членом «Единой России». Известно, что с 2012 года он также занимал такие посты, как замгубернатора Ярославской области, глава Общественной палаты региона и депутат Государственной думы Федерального собрания VII созыва.