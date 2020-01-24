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Молодой единоросс будет курировать политический блок в аппарате правительства РФ

24 января 2020, 15:15
Фото: er.ru
Стало известно о назначении молодого политика Александра Грибова на пост замглавы аппарата российского правительства.

Ему 33 года и сейчас он занимает должность заместителя руководителя Комитета ГД по государственному строительству и законодательству. Депутатом муниципалитета Ярославля Грибов стал в 22 года, а за год до этого он стал членом «Единой России». Известно, что с 2012 года он также занимал такие посты, как замгубернатора Ярославской области, глава Общественной палаты региона и депутат Государственной думы Федерального собрания VII созыва.

С 2014 года он начал активно заниматься изучением проблем коррупции. По его мнению, коррупционеры сравнимы с алкоголиками и наркоманами, у которых отсутствует правильное осознание своего места в жизни. В 2018 году публикация его рассуждений на эту тему принесла Грибову должность замсекретаря Генсовета «Единой России», сообщает издание newizv.ru.

Теперь он получил назначение в правительство, где займется темой выборов в ГД и президента.

Политолог Евгений Минченко назвал Грибова перспективным политиком, который может организовать сотрудничество между правительством и «Единой Россией».

Другой эксперт Александр Шемелев выразил похожее мнение и заявил, что назначение молодого члена партии будет способствовать дальнейшему сближению фракции и правительства. По мнению секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, Грибов сможет помочь в реализации поставленных Владимиром Путиным задач.

#Новости#Политика
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