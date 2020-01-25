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Более 100 млрд руб потратят на помощь муниципалитетам Ростовской области

25 января 2020, 09:12
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в текущем году на помощь местным бюджетам потратят 103,7 миллиарда рублей, сообщили в правительстве региона.

Это показатель вырос на 7,4% или 7,2 миллиарда рублей. По данным правительства, объем дотаций составит более 900 миллионов к уровню минувшего года.

Отмечается, что для решения вопросов местного значения выделят субсидии, объем помощи достигнет 26,3 миллиарда. «Власти на местах должны своевременно подавать документы о предоставлении трансфертов из регионального бюджета и осваивать средства», — заявила глава Минфина Лилия Федотова.

Исполнение консолидированного бюджета региона за прошлый год сложилось в сумме 221,2 миллиарда рублей.

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