Износ водопроводных сетей Новочеркасска достиг 80%

При этом проводить ремонтные работы в данный момент не планируется. Это связано с нехваткой денег на фоне банкротства.
«Провести работы в условиях банкротства не получится. С технической точки зрения ничего невозможного нет, но на работы уйдет несколько лет», — пишет издание Panram со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что для обслуживания сетей могут создать новую муниципальную компанию.
Организация была признана банкротом еще шесть лет назад. В конце минувшего года ее имущество пытались продать почти за 60 миллионов рублей.