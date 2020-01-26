rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Износ водопроводных сетей Новочеркасска достиг 80%

26 января 2020, 07:43
Фото: https://pixabay.com
В Новочеркасске Ростовской области износ водопроводных сетей достигает 81%, сообщили в «Горводоканале».

При этом проводить ремонтные работы в данный момент не планируется. Это связано с нехваткой денег на фоне банкротства.

«Провести работы в условиях банкротства не получится. С технической точки зрения ничего невозможного нет, но на работы уйдет несколько лет», — пишет издание Panram со ссылкой на представителя компании.

Отмечается, что для обслуживания сетей могут создать новую муниципальную компанию.

Организация была признана банкротом еще шесть лет назад. В конце минувшего года ее имущество пытались продать почти за 60 миллионов рублей.

Материалы по теме
Уникальную систему водопровода XIV века из керамики нашли в Азове во время раскопокНа ремонт аварийного водопровода в Шахтах выделили свыше 9 млн рубАсфальт провалился в Таганроге из-за утечки на водопроводе
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00