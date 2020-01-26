Ростовчане обвинили водителя автобуса в хамстве

По словам автора сообщения, люди попросили водителя автобуса № 99 не стоять по семь минут на остановках. Водитель вышел из себя, схватил телефон и начал снимать пассажиров.
«На неоднократные жалобы перевозчик отвечал, что всё исправил, что установил контроль, что всех водителей уже ознакомили с правилами. А на деле — вот», — написал ростовчанин.
Он добавил, что такие долгие остановки крадут время пассажиров и являются нарушением установленных правил.
Ранее жительница Ростова-на-Дону попросила власти города рассмотреть вопрос о бесплатном проезде в автобусах для многодетных семей.