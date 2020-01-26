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Ростовчане обвинили водителя автобуса в хамстве

26 января 2020, 07:29
Фото: pixabay.com
Жители Ростова-на-Дону возмущены реакцией водителя одного из рейсовых автобусов на просьбу пассажиров сократить время остановок, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам автора сообщения, люди попросили водителя автобуса № 99 не стоять по семь минут на остановках. Водитель вышел из себя, схватил телефон и начал снимать пассажиров.

«На неоднократные жалобы перевозчик отвечал, что всё исправил, что установил контроль, что всех водителей уже ознакомили с правилами. А на деле — вот», — написал ростовчанин.

Фото: facebook.com/groups/285399178542754/

Он добавил, что такие долгие остановки крадут время пассажиров и являются нарушением установленных правил.

Ранее жительница Ростова-на-Дону попросила власти города рассмотреть вопрос о бесплатном проезде в автобусах для многодетных семей.

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