Сборочный цех «ТагАЗа» продали за 81 млн рублей

Владельцем имущества стал Алексей Гладилин, он приобрел его за 81,7 миллиона рублей. На торгах продали земельный участок площадью 183,5 тысячи квадратных метров в Таганроге на улице Индустриальной. Земля предназначена для размещения производственной базы.
Также был продан сборочный корпус с пристройками
Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом.
Размер долга перед кредиторами превысил 31 миллиард рублей.