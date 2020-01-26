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Сборочный цех «ТагАЗа» продали за 81 млн рублей

26 января 2020, 12:03
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области на торгах за 81 миллион рублей удалось реализовать имущество обанкротившегося предприятия «ТагАЗ», сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Владельцем имущества стал Алексей Гладилин, он приобрел его за 81,7 миллиона рублей. На торгах продали земельный участок площадью 183,5 тысячи квадратных метров в Таганроге на улице Индустриальной. Земля предназначена для размещения производственной базы.

Также был продан сборочный корпус с пристройками

Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом.

Размер долга перед кредиторами превысил 31 миллиард рублей.

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#Новости#Экономика
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