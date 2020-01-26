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Священники Ростова не хотят покупать выставленное на торги церковное имущество

26 января 2020, 19:04
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону священники не планируют участвовать в торгах, на которые выставили церковную утварь, сообщил RostovGazeta руководитель отдела по тюремному служению Ростовской-на-Дону епархии Андрей Мнацаганов.

Напомним, на сайте Росимущества появилось сразу несколько лотов с религиозными товарами. В том числе продают 131 икону, печати, крапило, звездницу, кадило.

Начальная стоимость имущества составляла 1,1 миллиона рублей, но желающих на эти товары не нашлось. Из-за этого цену снизили сразу на 90%.

Мнацаганов скептически относится к такой попытке продать церковную утварь, уверяя, что священнослужителям это не интересно. «Покупать эти лоты настоятели из Ростовской области не собираются», — заявил собеседник.

Читайте в материале RostovGazeta о том, как в Интернете разместили фейковую информацию о возможном уничтожении религиозных предметов.

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