Священники Ростова не хотят покупать выставленное на торги церковное имущество

Напомним, на сайте Росимущества появилось сразу несколько лотов с религиозными товарами. В том числе продают 131 икону, печати, крапило, звездницу, кадило.
Начальная стоимость имущества составляла 1,1 миллиона рублей, но желающих на эти товары не нашлось. Из-за этого цену снизили сразу на 90%.
Мнацаганов скептически относится к такой попытке продать церковную утварь, уверяя, что священнослужителям это не интересно. «Покупать эти лоты настоятели из Ростовской области не собираются», — заявил собеседник.
Читайте в материале RostovGazeta о том, как в Интернете разместили фейковую информацию о возможном уничтожении религиозных предметов.