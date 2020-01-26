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Таксисты в Ростове рассказали, почему не хотят работать на «Яндекс»

26 января 2020, 15:07
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону водители раскритиковали компанию «Яндекс» в роли агрегатора такси, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Корреспондент издания побеседовал с несколькими водителями и узнал, почему вместо «Яндекса» они предпочитают другие компании. Один из водителей пожаловался на слишком высокую комиссию — 23%. Именно столько забирает себе компания от суммы поездки.

Собеседник рассказал, что изначально комиссия составляла 3%, но выросла до 23%. Другой водитель заявил, что отказывается работать через этого агрегатора.

«У „Яндекса“ требований много и большая комиссия. Свой транспорт я не буду „гонять“ под такси, у меня дорогая машина. Только в „бизнес-класс“, но это невыгодно», — признался водитель.

Он добавил, что в «Яндексе» водители очень зависимы от рейтинга, оценок пассажиров. Падает рейтинг — не дают заказов, могут снять с линии.

Кроме того, в компании очень дешевые заказы при условии, что бензин сейчас дорогой.

Полный материал о том, как работают таксисты в Ростове и сколько зарабатывают, читайте по ссылке.

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