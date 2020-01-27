Конец января в Ростове обещает быть теплым

Так, в понедельник, 27 января, температура воздуха в городе поднимется до +5°С, ночью ожидается +1°С. Ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, осадков не ожидается.
Во вторник столбики термометров поднимутся до +8°С, ветер усилится до 4 метров в секунду. Ночью похолодает до +4°С, а ветер поднимется до 5 метров секунду. В этот день будет облачно, но без осадков.
В среду возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +9°С, ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. К вечеру дождь усилится.
В четверг дождь не прекратится, температура воздуха составит +8°С, ветер — 4 метра в секунду. Ночью дождь перейдет в мокрый снег, а температура понизится до +2°С. В пятницу будет облачно, осадков не ожидается, температура воздуха достигнет +5°С днем +1°С.