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Конец января в Ростове обещает быть теплым

27 января 2020, 06:45
Фото: vk.com/etorostovnadonu
погода январь
Синоптики прогнозируют теплую погоду в конце января в Ростове-на-Дону, следует из информации Гидрометцентра.

Так, в понедельник, 27 января, температура воздуха в городе поднимется до +5°С, ночью ожидается +1°С. Ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду, осадков не ожидается.

Во вторник столбики термометров поднимутся до +8°С, ветер усилится до 4 метров в секунду. Ночью похолодает до +4°С, а ветер поднимется до 5 метров секунду. В этот день будет облачно, но без осадков.

В среду возможен небольшой дождь, воздух прогреется до +9°С, ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду. К вечеру дождь усилится.

В четверг дождь не прекратится, температура воздуха составит +8°С, ветер — 4 метра в секунду. Ночью дождь перейдет в мокрый снег, а температура понизится до +2°С. В пятницу будет облачно, осадков не ожидается, температура воздуха достигнет +5°С днем +1°С.

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