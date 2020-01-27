Певица Анжелика Варум начала продавать ростовские вина

В настоящее время винодельческое предприятие из Азовского района поставляет в сеть магазинов Millstream четыре сорта вина: мерло, шардоне, рислинг и гевюрцтраминер. Весной в этот перечень может войти розовое вино «Пино нуар».
По данным системы СПАРК, владельцем ООО «АПК Мильстрим — черноморские вина» является ООО «Порт-импорт», одним из ее собственников числится Олег Варум (24,5%). В 2018 году выручка компании составила 987,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 163 тысячи рублей.
По данным издания, певица Анжелика Варум принимает участие в этом бизнесе. У нее есть несколько гектаров виноградников «Мильстрим», а также собственная линейка вин AV (Анжелика Варум). Артистка устраивает автограф-сессии и принимает участие в открытии новых магазинов.