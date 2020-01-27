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Певица Анжелика Варум начала продавать ростовские вина

27 января 2020, 08:39
Фото: instagram.com/avarum
Анжелика Варум
Винодельческая компания «Эльбузд» из Ростовской области начала поставки своей продукции в федеральную специализированную товарную сеть, одним из владельцев которой является Анжелика Варум, пишет «Город N».

В настоящее время винодельческое предприятие из Азовского района поставляет в сеть магазинов Millstream четыре сорта вина: мерло, шардоне, рислинг и гевюрцтраминер. Весной в этот перечень может войти розовое вино «Пино нуар».

По данным системы СПАРК, владельцем ООО «АПК Мильстрим — черноморские вина» является ООО «Порт-импорт», одним из ее собственников числится Олег Варум (24,5%). В 2018 году выручка компании составила 987,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 163 тысячи рублей.

По данным издания, певица Анжелика Варум принимает участие в этом бизнесе. У нее есть несколько гектаров виноградников «Мильстрим», а также собственная линейка вин AV (Анжелика Варум). Артистка устраивает автограф-сессии и принимает участие в открытии новых магазинов.

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