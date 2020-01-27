Певица Анжелика Варум начала продавать ростовские вина

По данным издания, певица Анжелика Варум принимает участие в этом бизнесе. У нее есть несколько гектаров виноградников «Мильстрим», а также собственная линейка вин AV (Анжелика Варум). Артистка устраивает автограф-сессии и принимает участие в открытии новых магазинов.