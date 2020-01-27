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Ростовчанка Лопырева рассказала об эмоциональном выгорании

27 января 2020, 06:49
Фото: instagram.com/lopyrevavika
вика лопырева
Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону заявила, что столкнулась с эмоциональным выгоранием, сообщается на странице девушки в Instagram.

Лопырева написала, что ее покинули силы, и она начала искать пути выхода из ситуации. По ее словам, подруга посоветовала ей сделать то, чего модель никогда не делала.

«Каждый восстанавливается по-своему: секс, спорт, медитация, постоять на гвоздях, напиться. Я попробовала сделать то, что никогда не делала — я не умею кататься на коньках», — заявила модель.

Модель заявила, что день прошел не зря и к ней вернулась ясность сознания. «Мои нейронные связи заработали по-другому. Голова на несколько мгновений освободилась от мыслей», — уточнила ростовчанка.

Ранее Лопырева в Instagram устроила аукцион по продаже кроссовок.

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