В Ростовской области молодых мам в декрете обучат новым профессиям бесплатно

Сертификат поможет получить профессию женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и фактически не распоряжающимся своим временем.
Персональный сертификат позволит дистанционно и бесплатно получить востребованную на рынке труда профессию. Обучение будет проходить в рамках программ дистанционного обучения, которые в пилотном режиме начали действовать в нескольких регионах.
В Ростовской области электронные сертификаты на обучение начали выдавать в 2019 году, всего их получили тысяча человек, в том числе 37 молодых мам. В декабре 2019 году заявление на получение такого сертификата подали свыше 1,6 тысячи человек.