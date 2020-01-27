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В Ростовской области молодых мам в декрете обучат новым профессиям бесплатно

27 января 2020, 08:51
Фото: senivpetro / freepilk.com
Находящиеся в декретном отпуске жительницы Ростовской области смогут получить персональные цифровые сертификаты на обучение новым профессиям, сообщило региональное Законодательное собрание.

Сертификат поможет получить профессию женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и фактически не распоряжающимся своим временем.

Персональный сертификат позволит дистанционно и бесплатно получить востребованную на рынке труда профессию. Обучение будет проходить в рамках программ дистанционного обучения, которые в пилотном режиме начали действовать в нескольких регионах.

В Ростовской области электронные сертификаты на обучение начали выдавать в 2019 году, всего их получили тысяча человек, в том числе 37 молодых мам. В декабре 2019 году заявление на получение такого сертификата подали свыше 1,6 тысячи человек.

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