В Таганроге четыре человека отравились газом

Сотрудники организации рассказали, что инцидент произошел из-за нарушений правил монтажа газового оборудования. Отравление тяжелой степени тяжести получили жильцы квартиры пятого этажа на улице Дзержинского, пострадавшие находятся в городской больнице.
«По прибытию к месту происшествия газовики обнаружили, что угарный газ поступал в квартиру, потому что одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель, что категорически запрещается», — сообщили представители «Газпрома». Они добавили, что организация призывает соблюдать правила безопасности и не устанавливать оборудование самостоятельно.
В понедельник СМИ сообщили, что четыре человека на улице Дзержинского отравились из-за утечки газа. Сотрудник «Газпрома» опроверг эту информацию.