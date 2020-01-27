В Таганроге четыре человека отравились газом

«По прибытию к месту происшествия газовики обнаружили, что угарный газ поступал в квартиру, потому что одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель, что категорически запрещается», — сообщили представители «Газпрома». Они добавили, что организация призывает соблюдать правила безопасности и не устанавливать оборудование самостоятельно.