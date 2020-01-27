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В Таганроге четыре человека отравились газом

27 января 2020, 10:05
Фото: пресс-служба Газпром
В Таганроге четыре жильца квартиры отравились угарным газом, сообщили представители пресс-службы «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Сотрудники организации рассказали, что инцидент произошел из-за нарушений правил монтажа газового оборудования. Отравление тяжелой степени тяжести получили жильцы квартиры пятого этажа на улице Дзержинского, пострадавшие находятся в городской больнице.

«По прибытию к месту происшествия газовики обнаружили, что угарный газ поступал в квартиру, потому что одновременно работали электромеханическая вытяжка и газовый нагреватель, что категорически запрещается», — сообщили представители «Газпрома». Они добавили, что организация призывает соблюдать правила безопасности и не устанавливать оборудование самостоятельно.

В понедельник СМИ сообщили, что четыре человека на улице Дзержинского отравились из-за утечки газа. Сотрудник «Газпрома» опроверг эту информацию.

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#Новости#Эксклюзив#Происшествия
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