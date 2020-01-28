Директор школы в Морозовске заработала 1,3 млн руб на «мертвых душах»

Суд установил, что Гвозденко приняла на работу несколько человек, но обязанности они не выполняли. Также она добавила нагрузку учителям, которая выполнялась только на бумаге.
Отмечается, что ущерб отделу образования администрации района составил 1,3 миллиона рублей. Кроме того, учителям платили премию и часть денег забирала директор. Всего фигурантка получила 250 тысяч рублей.
«Суд приговорил обвиняемую к 3 годам и 10 месяцам колонии. Также с нее взыскали 1,3 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
Отмечается, что полученные от учителей деньги Гвозденко вернула до вынесения приговора.