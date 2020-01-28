«Горячую линию» по коронавирусу открыли в Ростовской области

Специалисты помогут людям, которые находятся в Китае или собираются туда поехать. Будет оказана консультационная и практическая помощь.
«Работа горячей линии организовали из-за возникновения в Китае угрозы безопасности жизни и здоровью людей. Консультацию при нарушении прав туристов можно получить по телефону 8 (928) 169-96-18», — сказано в сообщении.
Также есть возможность обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800-555-49-43.
Напомним, вирус распространяется из Китая, уже погибли более 100 человек, еще 4 тысячи граждан заражены. По информации мэрии Ростова, в городе случаев заболевания зафиксировано не было.