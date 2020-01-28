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«Горячую линию» по коронавирусу открыли в Ростовской области

28 января 2020, 07:59
Фото: mil.ru
коронавирус
В Ростовской области начал работать телефон «горячей линии» из-за распространяющегося по миру коронавируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты помогут людям, которые находятся в Китае или собираются туда поехать. Будет оказана консультационная и практическая помощь.

«Работа горячей линии организовали из-за возникновения в Китае угрозы безопасности жизни и здоровью людей. Консультацию при нарушении прав туристов можно получить по телефону 8 (928) 169-96-18», — сказано в сообщении.

Также есть возможность обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру 8 800-555-49-43.

Напомним, вирус распространяется из Китая, уже погибли более 100 человек, еще 4 тысячи граждан заражены. По информации мэрии Ростова, в городе случаев заболевания зафиксировано не было.

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