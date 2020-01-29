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Posted 29 января 2020, 06:14

Published 29 января 2020, 06:14

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Крупную коммунальную аварию устранили на Седова в Ростове

29 января 2020, 06:14
В Ростове-на-Дону завершились работы по устранению дефекта тепловой сети по улице Седова, сообщили в городской администрации.

Восстановительные работы были завершены во вторник вечером, после чего началось заполнение системы. Тепло в дома горожан должно вернуться утром в среду. Отмечается, что при возникновении проблем нужно обращаться в диспетчерские службы.

Напомним, в результате коммунальной аварии без тепла остались 98 жилых домов и 12 социальных объектов. В ремонтных работах участвовали две бригады, девять человек и семь единиц техники.

Ранее из-за прорыва водовода на Малиновского без воды остались 600 человек.

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