Крупную коммунальную аварию устранили на Седова в Ростове

Posted 29 января 2020, 06:14
Published 29 января 2020, 06:14
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Восстановительные работы были завершены во вторник вечером, после чего началось заполнение системы. Тепло в дома горожан должно вернуться утром в среду. Отмечается, что при возникновении проблем нужно обращаться в диспетчерские службы.
Напомним, в результате коммунальной аварии без тепла остались 98 жилых домов и 12 социальных объектов. В ремонтных работах участвовали две бригады, девять человек и семь единиц техники.