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Posted 29 января 2020, 14:13

Published 29 января 2020, 14:13

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Суд разрешил прогулки ростовской активистке Шевченко

29 января 2020, 14:13
Находящейся под домашним арестом активистке Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону разрешили выходить на улицу, сообщает «Открытая Россия».

Суд разрешил Шевченко выходить на прогулки и общаться со всеми, кроме свидетелей. Ранее она могла выходить из квартиры только для поездок в суд.

Напомним, ростовчанке вменяют участие в деятельности нежелательной организации. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и ареста.

При этом арест Шевченко продлевали несколько раз.

Ранее дочь ростовчанки Влада Шевченко заявляла, что в спальне ее матери силовики незаконно установили камеры.

#Общество#Новости
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