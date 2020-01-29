Суд разрешил прогулки ростовской активистке Шевченко

Posted 29 января 2020, 14:13
Published 29 января 2020, 14:13
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Суд разрешил Шевченко выходить на прогулки и общаться со всеми, кроме свидетелей. Ранее она могла выходить из квартиры только для поездок в суд.
Напомним, ростовчанке вменяют участие в деятельности нежелательной организации. Это стало причиной возбуждения уголовного дела и ареста.
Ранее дочь ростовчанки Влада Шевченко заявляла, что в спальне ее матери силовики незаконно установили камеры.