Уволилась глава пресс-службы мэрии Ростова

Posted 29 января 2020, 17:21
Published 29 января 2020, 17:21
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
По данным издания, Давыдова написала заявление по собственному желанию. Она его передала в администрацию в среду.
Причина такого решение не раскрывается. Добавим, что Давыдова является фигуранткой уголовного дела по подозрению в превышении полномочий.
Дело в том, что два года назад контракт на освещение работы мэрии выиграло издание «Деловое сообщество». Хотя во время конкурса другой участник предложил наименьшую цену.