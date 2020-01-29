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Posted 29 января 2020, 17:21

Published 29 января 2020, 17:21

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Уволилась глава пресс-службы мэрии Ростова

29 января 2020, 17:21
В Ростове-на-Дону со своего поста ушла руководитель пресс-службы городской администрации Мария Давыдова, пишет Don24.

По данным издания, Давыдова написала заявление по собственному желанию. Она его передала в администрацию в среду.

Причина такого решение не раскрывается. Добавим, что Давыдова является фигуранткой уголовного дела по подозрению в превышении полномочий.

Дело в том, что два года назад контракт на освещение работы мэрии выиграло издание «Деловое сообщество». Хотя во время конкурса другой участник предложил наименьшую цену.

Сейчас Давыдова находится под домашним арестом.

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