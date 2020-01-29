В Ростовской области инфляция за пять лет сократилась в три раза

Posted 29 января 2020, 13:26
Published 29 января 2020, 13:26
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
«Анализ основных макроэкономических показателей за последние пять лет демонстрирует позитивную динамику. Так валовый региональный продукт вырос за этот период в действующих ценах почти на 30%, за вычетом инфляции почти на 13%», — сообщил спикер. По данным Папушенко, объем валового регионального продукта в 2019 году составил 1,5 триллиона рублей.
«Объем промышленного производства увеличился более, чем в два раза. Динамично развивается розничная торговля, сфера услуг и жилищное строительство», — рассказал министр. Как следует из его информации, уровень инфляции стал ниже в 3,3 раза: в 2015 году он составлял 15%, в 2019 — 4%. «За этот период внешнеторговый оборот вырос более чем в 1.7 раза», — добавил спикер. Уточняется, что за 2018 год эта цифра составила 12 миллиардов долларов США.