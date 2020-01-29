В Ростовской области инфляция за пять лет сократилась в три раза

Сюжет Эксклюзив

Инфляция в Ростовской области упала с 15% до 4% за пять лет, сообщил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко во время представления отчета работы министерства за последние пять лет.

«Анализ основных макроэкономических показателей за последние пять лет демонстрирует позитивную динамику. Так валовый региональный продукт вырос за этот период в действующих ценах почти на 30%, за вычетом инфляции почти на 13%», — сообщил спикер. По данным Папушенко, объем валового регионального продукта в 2019 году составил 1,5 триллиона рублей. «Объем промышленного производства увеличился более, чем в два раза. Динамично развивается розничная торговля, сфера услуг и жилищное строительство», — рассказал министр. Как следует из его информации, уровень инфляции стал ниже в 3,3 раза: в 2015 году он составлял 15%, в 2019 — 4%. «За этот период внешнеторговый оборот вырос более чем в 1.7 раза», — добавил спикер. Уточняется, что за 2018 год эта цифра составила 12 миллиардов долларов США. Материалы по теме Рост инфляции замедлился в Ростовской области Годовая инфляция в Ростовской области превысила 2% в октябре