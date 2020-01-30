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Posted 30 января 2020, 12:51

Published 30 января 2020, 12:51

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Адвокат бывшего пресс-секретаря мэрии Ростова не верит в ее увольнение из-за давления

30 января 2020, 12:51
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Эксклюзив
Адвокат экс-начальника пресс-службы мэрии Ростова-на-Дону Марии Давыдовой Александр Рубцов сомневается в том, что на сотрудницу оказывали давление при написании заявления об увольнении, об этом она рассказал RostovGazeta.

Давыдова была задержана 19 декабря из-за дела, возбужденного антимонопольной службой летом 2019 года. Так, в 2018 году контракт на освещение деятельности администрации выиграло издание «Деловое сообщество», несмотря на то, что другой участник предложил наименьшую цену. Марию посадили под домашний арест на два месяца — до 19 февраля. В четверг в СМИ прошла информация, что Давыдова написала заявление по собственному желанию. Адвокат Давыдовой признался, что узнал об этом заявлении из средств массовой информации.

«Не владею вообще информацией, подавала она заявление, не подавала. Этот вопрос относится к расследованию уголовного дела, это ее личное дело. Если такое обстоятельство [давление] имело место, я бы знал, что на нее оказывается давление. Не обладаю информацией и не могу вам ничего прокомментировать», — сказал Рубцов.

Ранее мэрия Ростова не стала комментировать увольнение Давыдовой.

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