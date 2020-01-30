Адвокат бывшего пресс-секретаря мэрии Ростова не верит в ее увольнение из-за давления

Давыдова была задержана 19 декабря из-за дела, возбужденного антимонопольной службой летом 2019 года. Так, в 2018 году контракт на освещение деятельности администрации выиграло издание «Деловое сообщество», несмотря на то, что другой участник предложил наименьшую цену. Марию посадили под домашний арест на два месяца — до 19 февраля. В четверг в СМИ прошла информация, что Давыдова написала заявление по собственному желанию. Адвокат Давыдовой признался, что узнал об этом заявлении из средств массовой информации.