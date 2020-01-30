Количество погибших от коронавируса жителей Китая снова возросло

Posted 30 января 2020, 10:57
Published 30 января 2020, 10:57
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Этот показатель растет на фоне продолжающегося распространения самого вируса. Сейчас, количество заражённых достигло 7 771. Кроме того, первый случай заражения уже зафиксировали в Тибете. Что касается ситуации в мире, то всего зарегистрировали около 8 тысяч случаев заражения. Об этом 30 января сообщило агентство RNS.
Российские власти уже вплотную занимаются вопросом предотвращения проникновения вируса на территорию страны. Специальное совещание на эту тему провел и президент Владимир Путин.
В числе профилактических мер оказались и ограничение авиационного и железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, а также специальная подготовка медицинских учреждений и аптек.