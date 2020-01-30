rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января 2020, 10:57

Published 30 января 2020, 10:57

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Количество погибших от коронавируса жителей Китая снова возросло

30 января 2020, 10:57
В Китае опять зафиксировали рост числа погибших от коронавируса. На этот раз, только за один день погибли 38 человек. Если 29 января было известно о 132 летальных случаях, то на следующий день сообщили о 170 погибших.

Этот показатель растет на фоне продолжающегося распространения самого вируса. Сейчас, количество заражённых достигло 7 771. Кроме того, первый случай заражения уже зафиксировали в Тибете. Что касается ситуации в мире, то всего зарегистрировали около 8 тысяч случаев заражения. Об этом 30 января сообщило агентство RNS.

Российские власти уже вплотную занимаются вопросом предотвращения проникновения вируса на территорию страны. Специальное совещание на эту тему провел и президент Владимир Путин.

В числе профилактических мер оказались и ограничение авиационного и железнодорожного сообщения между Россией и Китаем, а также специальная подготовка медицинских учреждений и аптек.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика