Особую экономическую зону по примеру Татарстана создадут в Ростовской области

Posted 30 января 2020, 08:30
Published 30 января 2020, 08:30
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Как рассказал глава региона, создать ОЭЗ планируют с использованием опыта особой экономической промышленно-производственной зоны «Алабуга» в Татарстане.
В глобальных рейтингах за 2015, 2016 и 2017 годов «Алабугу» признали лучшей в Европе ОЭЗ для крупного бизнеса. В особой экономической зоне освоили 132 миллиарда рублей инвестиций, ее резидентами являются 33 компании, а число рабочих мест превышает 6,8 тысячи.
О создании особой экономической зоны в Ростовской области Василий Голубев сообщил еще в конце 2019 года в своем инвестпослании, сейчас поручил продолжить работу по реализации проекта. По словам губернатора, ОЭЗ позволит значительно улучшить экономическое самочувствие населения.