Особую экономическую зону по примеру Татарстана создадут в Ростовской области

О создании особой экономической зоны в Ростовской области Василий Голубев сообщил еще в конце 2019 года в своем инвестпослании, сейчас поручил продолжить работу по реализации проекта. По словам губернатора, ОЭЗ позволит значительно улучшить экономическое самочувствие населения.