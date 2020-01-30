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Posted 30 января 2020, 11:59

Published 30 января 2020, 11:59

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Пушков считает извращением украинскую трактовку истории войны

30 января 2020, 11:59
По мнению сенатора Алексея Пушкова, трактовка истории Второй мировой войны украинскими властями является извращением.

Газета «Известия» пишет, что со слов Пушкова, постпред Украины при ООН нашел «извращение» в решении комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Вместе с тем, кощунством является отказ ПАСЕ в 2014-м резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения можно обнаружить в киевских трактовках истории войн.

Отмечается, что причина для возмущения Пушкова — высказывание постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы относительно решения ПАСЕ доверить подготовку доклада об оспаривании полномочий России голландскому политику Тини Коксу.

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