Posted 30 января 2020, 11:59
Published 30 января 2020, 11:59
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Газета «Известия» пишет, что со слов Пушкова, постпред Украины при ООН нашел «извращение» в решении комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Вместе с тем, кощунством является отказ ПАСЕ в 2014-м резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения можно обнаружить в киевских трактовках истории войн.
Отмечается, что причина для возмущения Пушкова — высказывание постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы относительно решения ПАСЕ доверить подготовку доклада об оспаривании полномочий России голландскому политику Тини Коксу.