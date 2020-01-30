Пушков считает извращением украинскую трактовку истории войны

Газета «Известия» пишет, что со слов Пушкова, постпред Украины при ООН нашел «извращение» в решении комитета ПАСЕ подтвердить полномочия России. Вместе с тем, кощунством является отказ ПАСЕ в 2014-м резко осудить власти Украины за одесскую бойню. А извращения можно обнаружить в киевских трактовках истории войн.