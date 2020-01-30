Ростовская область подала заявку на проведение финала Кубка России по футболу

Posted 30 января 2020, 06:53
Published 30 января 2020, 06:53
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Финал Олимп — Кубка России по футболу в 2020 году может пройти на «Ростов-Арене». Как рассказал министр ТАСС, новый ростовский стадион готов к соревнованиям подобного уровня и отвечает всем современным стандартам.
Как рассказал министр, проведение на «Ростов-Арене» как можно большего количества спортивных мероприятий способствует продвижению стадиона.
С 1 января 2020 года «Ростов-Арена», построенная к ЧМ-18 по футболу, перешла в собственность региона. При этом из федерального бюджета до 2023 года будут выделять 95% средств, необходимых для содержания стадиона.