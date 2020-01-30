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Posted 30 января 2020, 06:53

Published 30 января 2020, 06:53

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Ростовская область подала заявку на проведение финала Кубка России по футболу

30 января 2020, 06:53
Министерство спорта Ростовской области подало заявку на проведение финала Кубка России по футболу в 2020 году, сообщил глава ведомства Самвел Аракелян.

Финал Олимп — Кубка России по футболу в 2020 году может пройти на «Ростов-Арене». Как рассказал министр ТАСС, новый ростовский стадион готов к соревнованиям подобного уровня и отвечает всем современным стандартам.

Как рассказал министр, проведение на «Ростов-Арене» как можно большего количества спортивных мероприятий способствует продвижению стадиона.

С 1 января 2020 года «Ростов-Арена», построенная к ЧМ-18 по футболу, перешла в собственность региона. При этом из федерального бюджета до 2023 года будут выделять 95% средств, необходимых для содержания стадиона.

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