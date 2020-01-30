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Posted 30 января 2020, 14:15

Published 30 января 2020, 14:15

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Сумку с четвертью миллиона рублей забыла жительница Ростова в такси

30 января 2020, 14:15
Жительница Ростова-на-Дону по рассеянности оставила в такси сумку, в которой находились деньги в сумме 239 тысяч рублей, сообщило региональное ГУ МВД.

Девушка обратилась в полицию. Как выяснило следствие, девушка забыла рюкзак в автомобиле такси. 33-летний таксист нашел в забытой сумке деньги, но не вернул их владелице, а потратил на свои нужды.

Отмечается, что в отношении таксиста возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «кража», с него взяли подписку о невыезде.

Ранее вор в Краснодаре похитил сумку из домовладения, но не заметил в ней 600 тысяч рублей и выкинул.

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