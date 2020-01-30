ВСК открыла собственный онлайн-журнал

«Мы задумали „ВыИскали“ как проводник между людьми, преодолевшими себя, совершившими незаурядные поступки, и теми, кто на эти поступки еще не решился или даже не знает, что так можно, — рассказал руководитель проекта, директор по развитию медиапроектов ВСК Александр Охрименко. — Поэтому наши авторы — действующие путешественники, авантюрные экстремалы, семейные бунтари и просто увлеченные люди. Наши истории — настоящие, полезные и вдохновляющие. Истории, которые вы искали».