Мишустин планирует увеличить резервный фонд российского правительства

Эти средства планируют задействовать за счет неиспользованных средств. В прошлом году аналогичное распоряжение подписал предшественник Мишустина Дмитрий Медведев, однако тогда речь шла о 2,9 млрд рублей. Об этом 30 января сообщило агентство RNS.