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Posted 31 января 2020, 07:02

Published 31 января 2020, 07:02

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Мишустин планирует увеличить резервный фонд российского правительства

31 января 2020, 07:02
На официальном портале правовой информации появилось распоряжение о повышении размера резервного фонда правительства на 169,4 млрд рублей. Этот документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Эти средства планируют задействовать за счет неиспользованных средств. В прошлом году аналогичное распоряжение подписал предшественник Мишустина Дмитрий Медведев, однако тогда речь шла о 2,9 млрд рублей. Об этом 30 января сообщило агентство RNS.

Бывший глава ФНС Мишустин занял пост премьера после того, как Медведев объявил об отставке правительства. Позже, президент страны Владимир Путин изменил структуру правительства и сократил число заместителей премьер-министра.

#Политика#Новости
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