В Казахстане открылось представительство ВКонтакте

«В прошлом году Команда ВКонтакте успешно запустила региональные представительства в трёх российских городах, и теперь программа выходит в СНГ. Казахстан — большой и значимый для VK рынок, поэтому нам важно поближе познакомиться с казахстанской аудиторией, узнать потребности СМИ и лидеров мнений. На первом этапе мы сосредоточимся на взаимодействии с местными медиа и авторами контента — будем создавать совместные проекты, проводить культурные и образовательные мероприятия. Также нам важно получить обратную связь для продуктовой команды, чтобы сделать нашу платформу ещё более полезной и интересной для пользователей из Казахстана».