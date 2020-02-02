Ростовчане обсуждают живущую на улице пенсионерку

Posted 2 февраля 2020, 06:47
Published 2 февраля 2020, 06:47
Modified 17 сентября 2022, 16:44
Updated 17 сентября 2022, 16:44
Женщина живет на проспекте Коммунистический возле многоквартирного дома, у нее есть собака и кот. Рядом разбросано множество ее вещей.
«Местные жители спокойно говорят, что она живет так уже не первый год — как будто это нормально. По некоторым данным, ее выселили из квартиры за неуплату коммуналки, но мало похоже на правду», — написал автор публикации.
Пользователи в комментариях написали, что пенсионерку надо разместить в специальном учреждении, либо попытаться найти ее родственников.
У нее есть дочь, которая живет в заваленной хламом квартире. Она вроде в коридоре на полу там спит», — прозвучало в комментариях. Другие написали, что предлагали помощь, семье, но получали отказ.