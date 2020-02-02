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Posted 2 февраля 2020, 06:47

Published 2 февраля 2020, 06:47

Modified 17 сентября 2022, 16:44

Updated 17 сентября 2022, 16:44

Ростовчане обсуждают живущую на улице пенсионерку

2 февраля 2020, 06:47
В Ростове-на-Дону на улице в течение нескольких лет живет пожилая женщина, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Женщина живет на проспекте Коммунистический возле многоквартирного дома, у нее есть собака и кот. Рядом разбросано множество ее вещей.

«Местные жители спокойно говорят, что она живет так уже не первый год — как будто это нормально. По некоторым данным, ее выселили из квартиры за неуплату коммуналки, но мало похоже на правду», — написал автор публикации.

Пользователи в комментариях написали, что пенсионерку надо разместить в специальном учреждении, либо попытаться найти ее родственников.

У нее есть дочь, которая живет в заваленной хламом квартире. Она вроде в коридоре на полу там спит», — прозвучало в комментариях. Другие написали, что предлагали помощь, семье, но получали отказ.

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