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Posted 3 февраля 2020, 15:59

Published 3 февраля 2020, 15:59

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Президент ФК «Ростов» прокомментировал продление контракта с Карпиным

3 февраля 2020, 15:59
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал решение главного тренера Валерия Карпина продлить контракт на пять лет, сообщается на сайте команды.

Напомним, Карпин стал тренером «Ростова» в 2017 году, сейчас команда находится на третьем месте чемпионата России. Стало известно, что Карпин продлил договор еще на пять лет.

Арутюнянц выразил радость, что их желания полностью совпали и Карпин продолжит тренировать клуб. По его словам, они вместе хотят двигаться вперед и развиваться.

«Тренеру хорошо удается справляться с командой, мы и дальше будет двигаться вместе. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем контракт стал 10-летним, 15-летним», — уточнил президент клуба.

Он добавил, что Карпин умеет адаптироваться и работать в различных условиях. По его мнению, тренер любит Ростов-на-Дону, а Ростов любит его.

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