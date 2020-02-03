Президент ФК «Ростов» прокомментировал продление контракта с Карпиным

Posted 3 февраля 2020, 15:59
Published 3 февраля 2020, 15:59
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Напомним, Карпин стал тренером «Ростова» в 2017 году, сейчас команда находится на третьем месте чемпионата России. Стало известно, что Карпин продлил договор еще на пять лет.
Арутюнянц выразил радость, что их желания полностью совпали и Карпин продолжит тренировать клуб. По его словам, они вместе хотят двигаться вперед и развиваться.
«Тренеру хорошо удается справляться с командой, мы и дальше будет двигаться вместе. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем контракт стал 10-летним, 15-летним», — уточнил президент клуба.
Он добавил, что Карпин умеет адаптироваться и работать в различных условиях. По его мнению, тренер любит Ростов-на-Дону, а Ростов любит его.