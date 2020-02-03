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Posted 3 февраля 2020, 13:32

Published 3 февраля 2020, 13:32

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

В 23,4 млн рублей оценили оборудование Багаевского консервного завода

3 февраля 2020, 13:32
В Ростовской области эксперты оценили имущество обанкротившегося ЗАО «Багаевский консервный завод», говорится в сообщении в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

Из отчета следует, что оборудование предприятия в количестве 167 единиц было оценено в 23,4 миллиона рублей. В документе не были учтены здания, строения и участки земли. Данное имущество является предметом залога ПАО «Банк Премьер кредит».

Эксперты уверены, реализовать оборудование завода можно в течение 6-12 месяцев.

Арбитражный суд Ростовской области признал ЗАО «Багаевский консервный завод» банкротом в феврале 2019 года. На предприятии открыто конкурсное производство.

По данным системы СПАРК, предприятие было зарегистрировано в Ростовской области в 2006 году. В качестве основного вида деятельности указаны переработка и консервирование овощей и грибов.

По итогам 2017 года выручка завода составила 367,7 миллиона рублей, убыток превысил — 77,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что ПАО «Восточный экспресс банк» потребовал от ЗАО «Багаевский консервный завод» более миллиарда рублей.

#Экономика#Новости
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