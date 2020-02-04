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Posted 4 февраля 2020, 16:55

Published 4 февраля 2020, 16:55

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Стало известно о переносе дедлайна для подачи поправок в Конституцию

4 февраля 2020, 16:55
Председатель Нижней палаты парламента России Вячеслав Володин рассказал, что Совет Государственной думы решил перенести конечную дату, до которой можно будет подать предложения по изменениям в Конституцию.

Решение сдвинуть срок на 14 февраля обосновали тем, что предложенные 65 дополнительных поправок необходимо сначала изучить и обсудить с экспертами, а потом уже принимать их. Об этом 3 февраля сообщило агентство RNS.

Ранее, 23 января Государственная дума в первом чтении приняла законопроект главы государства Владимира Путина об изменении Конституции. Этот пакет инициатив касается многих аспектов публичной власти. В частности, президент предлагает наделить конституцию приоритетом над международными соглашениями, запретить чиновникам иметь гражданство других государств, а также проводить регулярную индексацию пенсий и социальных выплат.

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