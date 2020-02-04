Стало известно о переносе дедлайна для подачи поправок в Конституцию

Posted 4 февраля 2020, 16:55
Published 4 февраля 2020, 16:55
Modified 17 сентября 2022, 16:46
Updated 17 сентября 2022, 16:46
Решение сдвинуть срок на 14 февраля обосновали тем, что предложенные 65 дополнительных поправок необходимо сначала изучить и обсудить с экспертами, а потом уже принимать их. Об этом 3 февраля сообщило агентство RNS.
Ранее, 23 января Государственная дума в первом чтении приняла законопроект главы государства Владимира Путина об изменении Конституции. Этот пакет инициатив касается многих аспектов публичной власти. В частности, президент предлагает наделить конституцию приоритетом над международными соглашениями, запретить чиновникам иметь гражданство других государств, а также проводить регулярную индексацию пенсий и социальных выплат.